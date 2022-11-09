Американский легионер пополнил состав «Локомотива-Кубань»

29-летний американский разыгрывающий Джош Грэй перешёл в «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба клуба.
«Грэй – баскетболист высокого уровня. У нас в этом сезоне классная, амбициозная и молодая команда. Конечно, иногда нашим юным парням не хватает стабильности. Подписание опытного разыгрывающего даст молодым игрокам нужную поддержку, поможет им прогрессировать и ещё лучше раскрыть их лучшие стороны. И, конечно, поможет команде добиваться результата», — дал комментарий генеральный менеджер команды Иван Новчич.
В пресс-службе краснодарского клуба отметили, что нынешний сезон Грэй начинал в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне американец выступал в клубе G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», где в среднем набирал 15,3 очка, 4,9 передачи, 4,7 подбора.
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