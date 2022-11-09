Криминалист объяснил, в каком случае у Грайнер будут проблемы с сокамерницами в колонии РФ

Криминалист Михаил Игнатов поделился мыслями о предстоящем пребывании американской баскетболистки Бриттни Грайнер в российской колонии. Напомним, сегодня, 9 ноября, стало известно, что Бриттни была переведена туда из СИЗО. По мнению Игнатова, в случае если Бриттни не будет воровать у сокамерниц и плести интриги, проблем у неё не возникнет. Более того, скорее всего, в колонии она будет пользоваться авторитетом.

«Насчёт иностранки, насчёт спортсменки — каких-то притеснений не бывает. Наоборот, к спортсменам отношение другое, уважительное в основном. Из-за плохого знания языка тоже проблем не будет — будут помогать. Языком овладеет лучше — хочешь не хочешь, надо общаться. Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех. В колониях нет дискриминации по принадлежности к стране, языку.



Тем более среди женщин. А она женщина видная, крепкая, такие пользуются авторитетом. Она из-за этого и станет популярной — будут расспрашивать о жизни в США, о баскетболе. В каком ещё отряде содержится такая звезда баскетбола? Она статная, мощная, знает закулисье спорта. Кроме того, она будет изучать русский и может обучать английскому других девушек. У неё в этом плане будет весёлая и бурная жизнь, не сомневаюсь в этом. Не каждый день такие неординарные личности в колонию заезжают», — приводит слова Игнатова News.ru.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: