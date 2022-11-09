«Бруклин» объявил имя нового главного тренера команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Бруклин Нетс» Жак Вон официально назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее «Бруклин» уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.
В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоку.
Жак Вон работал в тренерском штабе «Бруклина» с 2016 года. В последние сезоны он претендовал на назначение главным тренером различных команд Национальной баскетбольной ассоциации.
В настоящий момент «Бруклин» с показателями 4-7 занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45
-
16:30
-
15:23
-
14:41
-
13:57
-
13:40
-
12:37
-
12:26
-
12:11
-
11:54
-
11:08
-
10:56
-
09:57
-
09:51
-
09:41
-
09:20
-
00:57
-
00:11
- 8 ноября 2022
-
23:47
-
23:12
-
21:55
-
21:41
-
21:18
-
20:54
-
20:13
-
19:59
-
19:31
-
19:15
-
18:45
-
18:32