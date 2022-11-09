«Бруклин» объявил имя нового главного тренера команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Бруклин Нетс» Жак Вон официально назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, ранее «Бруклин» уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.

В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоку.

Жак Вон работал в тренерском штабе «Бруклина» с 2016 года. В последние сезоны он претендовал на назначение главным тренером различных команд Национальной баскетбольной ассоциации.



В настоящий момент «Бруклин» с показателями 4-7 занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции.