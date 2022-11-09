Бруссард: может ли Дончич провести лучшую карьеру, чем Дюрант? Без сомнений

Известный обозреватель Крис Бруссард считает, что звезда «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич способен превзойти достижения именитого американца Кевина Дюранта.

«Может ли он провести более успешную карьеру, чем Дюрант? Без сомнений. Сейчас он лучше Дюранта, хотя люди могут поспорить с этим. Яннис [Адетокунбо] – лучший игрок в мире, а Лука идёт вторым.

Лука универсальнее. Дюрант же лучше показывает себя в защите, хотя он не является элитным игроком в этом плане. Очевидно, он лучше бросает, но я не уверен, что он результативнее.

Лука лучше пасует и контролирует игру. И лучше показывает себя на подборе. Да, у Дюранта есть титулы, но он никогда не приводил свою команду к чемпионству. А Лука сделает это», – сказал Бруссард в эфире FOX Sports.

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