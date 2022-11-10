«Самара» объявила о переходе экс-защитника УНИКСа Джордана Теодора

Баскетбольный клуб «Самара» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с опытным защитником Джорданом Теодором.
Информация о сроке соглашения с 33–летним баскетболистом не сообщается.
В прошлом сезоне Джордан Теодор выступал за итальянский клуб «Рейер Венеция». В Серии А сезона-2021/2022 защитник набирал в среднем 13,2 очка и отдавал 4,8 результативной передачи. С 2019 по 2021 год Теодор выступал за казанский УНИКС, в составе которого становился серебряным призёром Еврокубка и Единой лиги ВТБ в 2021 году.
Также Теодор, начинавший профессиональную карьеру в турецком чемпионате, выступал за клубы из Пуэрто-Рико, Доминиканы, Франции, Германии, Греции и Турции.
Джордан становился обладателем Межконтинентального кубка ФИБА в 2019 году в составе «Бешикташа», а двумя годами ранее, выступая за миланскую «Олимпию», стал серебряным призёром Лиги чемпионов ФИБА и был признан самым ценным игроком турнира.
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