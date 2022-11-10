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«Говорю вам, я полон решимости». Байден сделал заявление об осуждённой в России Грайнер

«Говорю вам, я полон решимости». Байден сделал заявление об осуждённой в России Грайнер
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Президент США Джо Байден-младший высказался об американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в российской колонии. Бриттни задержали в феврале за контрабанду запрещённых веществ, приговорив к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

«Моё намерение состоит в том, чтобы вернуть её домой. В связи с этим мы провели ряд обсуждений. И я надеюсь, что теперь, когда выборы в нашей стране завершились, будет готовность вести более конкретные переговоры по этому вопросу. Я говорю вам, я полон решимости вернуть её домой, доставить её домой в целости и сохранности. И не только её, могу добавить», – приводит слова Байдена CNN.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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