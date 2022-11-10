Основатель Nike высказался о шансах возобновить сотрудничество с Ирвингом после скандала

Основатель Nike Фил Найт высказал мнение, что едва ли американская компания в будущем возобновит партнёрскую деятельность с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Она была приостановлена после того, как Ирвинг оказался в центре громкого скандала из-за своей публикации фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».



«Сомневаюсь, что мы вернёмся [к сотрудничеству]. Но я не знаю наверняка. Кайри переступил черту. Позже он сделал несколько заявлений, которые мы просто не можем разделять, и именно поэтому мы разорвали отношения. И меня это вполне устраивает», — приводит слова Найта NBC Sports.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

Ранее сообщалось о первых подробностях встречи Ирвинга с комиссионером НБА.