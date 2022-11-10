Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Основатель Nike высказался о шансах возобновить сотрудничество с Ирвингом после скандала

Основатель Nike высказался о шансах возобновить сотрудничество с Ирвингом после скандала
Комментарии

Основатель Nike Фил Найт высказал мнение, что едва ли американская компания в будущем возобновит партнёрскую деятельность с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Она была приостановлена после того, как Ирвинг оказался в центре громкого скандала из-за своей публикации фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».

«Сомневаюсь, что мы вернёмся [к сотрудничеству]. Но я не знаю наверняка. Кайри переступил черту. Позже он сделал несколько заявлений, которые мы просто не можем разделять, и именно поэтому мы разорвали отношения. И меня это вполне устраивает», — приводит слова Найта NBC Sports.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

Ранее сообщалось о первых подробностях встречи Ирвинга с комиссионером НБА.

Новость по теме
Появились первые подробности встречи Кайри Ирвинга с комиссионером НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022