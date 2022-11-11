Назван игрок, заполучить которого «жаждут» в «Лейкерс»

Стал известен игрок, контракт с котором желает подписать «Лос-Анджелес Лейкерс». Как информирует Bleacher Report, ссылаясь на источники, таковым является атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. Издание пишет, что «Лейкерс» буквально «жаждут» контракта с ним.

В нынешнем сезоне НБА Бил принял участие в девяти матчах «Вашингтона», в которых в среднем набирал 21,6 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 5,7 передачи.



«Лос-Анджелес» испытывает серьёзные трудности на старте сезона. С момента его начала «Лейкерс» одержали только две победы и потерпели девять поражений. В настоящий момент калифорнийский клуб занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: