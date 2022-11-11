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Джейлен Браун сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Ирвинга

Джейлен Браун сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Ирвинга
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал недавние слова основателя Nike Фила Найта в адрес разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Напомним, Найт сказал, что американская компания в будущем едва ли возобновит сотрудничество с Ирвингом, заявив, что тот переступил черту.

«А с каких это пор в Nike стали переживать об этике?» – написал Браун в своих социальных сетях.

Напомним, в Nike приостановили сотрудничество с Ирвингом после скандала, возникшего из-за его публикации ссылки на фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку». Примечательно, что сама компания ранее не раз подвергалась критике в связи со своей позицией по вопросу притеснения определённых групп мусульман, которых, по сведениям некоторых журналистов, преследуют в Китае.

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