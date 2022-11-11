Джейлен Браун сделал обличающее заявление в адрес Nike из-за Ирвинга

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал недавние слова основателя Nike Фила Найта в адрес разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Напомним, Найт сказал, что американская компания в будущем едва ли возобновит сотрудничество с Ирвингом, заявив, что тот переступил черту.
«А с каких это пор в Nike стали переживать об этике?» – написал Браун в своих социальных сетях.
Напомним, в Nike приостановили сотрудничество с Ирвингом после скандала, возникшего из-за его публикации ссылки на фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку». Примечательно, что сама компания ранее не раз подвергалась критике в связи со своей позицией по вопросу притеснения определённых групп мусульман, которых, по сведениям некоторых журналистов, преследуют в Китае.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 11 ноября 2022
-
16:15
-
15:29
-
14:55
-
14:13
-
13:55
-
13:39
-
12:52
-
12:51
-
12:19
-
11:36
-
11:08
-
10:38
-
09:33
-
09:17
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34