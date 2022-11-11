Стив Керр: Клэй — игрок старта, я не думал о том, чтобы убрать его в запас

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр ответил на критику в адрес игрока его команды Клэя Томпсона за неудачное начало сезона.



«Я не думал о том, чтобы убирать Клэя в запас. Джордан Пул и Томпсон — совершенно разные игроки. Для Джордана необходимо владеть мячом в игре, для Клэя это не так важно. Он, безусловно, игрок стартового состава. Эта пятёрка — лучшая в лиге», — приводит слова Керра аккаунт 95.7 The Game.



В нынешнем сезоне Клэй Томпсон принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 15,1 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.



«Голден Стэйт Уорриорз», являющийся действующим чемпионом НБА, одержал лишь четыре победы в стартовых 11 матчах. До победной игры с «Сакраменто Кингз» (116:113) калифорнийская команда шла на серии из пяти поражений.

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