Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс: Леброн играет плохо

Кендрик Перкинс: Леброн играет плохо
Комментарии

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброну необходимо стать лучше, как и Энтони Дэвису. Последние две с половиной недели мы все критиковали Расселла Уэстбрука, хотя он, в свою очередь, согласился на роль запасного и делает свою работу. Я очень люблю Леброна, но сейчас он играет плохо», — цитирует Перкинса Fadeaway World.

В последней игре «Лейкерс» в регулярном чемпионате с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:114) Леброн набрал 30 очков, а также совершил восемь подборов и отдал пять результативных передач. Форвард завершил игру досрочно из-за травмы.

«Лейкерс» начали сезон с показателями 2-9 и располагаются на предпоследней строчке Западной конференции.

Новость по теме
Леброн Джеймс высказался о своей травме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022