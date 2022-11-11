Кендрик Перкинс: Леброн играет плохо

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Леброну необходимо стать лучше, как и Энтони Дэвису. Последние две с половиной недели мы все критиковали Расселла Уэстбрука, хотя он, в свою очередь, согласился на роль запасного и делает свою работу. Я очень люблю Леброна, но сейчас он играет плохо», — цитирует Перкинса Fadeaway World.



В последней игре «Лейкерс» в регулярном чемпионате с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:114) Леброн набрал 30 очков, а также совершил восемь подборов и отдал пять результативных передач. Форвард завершил игру досрочно из-за травмы.



«Лейкерс» начали сезон с показателями 2-9 и располагаются на предпоследней строчке Западной конференции.

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