Зоран Лукич: некоторые баскетболисты «Пари НН» выглядели пассажирами

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич остался недоволен некоторыми игроками своей команды после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Минском» (84:67).



«Хотелось бы поздравить нашего соперника — это симпатичная команда, которая играет с желанием, с энергией, понимая своё место. В их составе есть не совсем опытные игроки, но в каждом матче им удаётся поднять уровень своего баскетбола. Что касается нас, то, к сожалению, некоторые наши баскетболисты выглядели пассажирами и, когда они выходили на площадку, игра выглядела очень некрасиво», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В девяти матчах у «Пари Нижний Новгород» пять побед и четыре поражения. В следующем туре нижегородцы сыграют с ЦСКА, который остаётся единственной командой чемпионата, идущей без поражений.