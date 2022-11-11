Зоран Лукич: некоторые баскетболисты «Пари НН» выглядели пассажирами

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич остался недоволен некоторыми игроками своей команды после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Минском» (84:67).
«Хотелось бы поздравить нашего соперника — это симпатичная команда, которая играет с желанием, с энергией, понимая своё место. В их составе есть не совсем опытные игроки, но в каждом матче им удаётся поднять уровень своего баскетбола. Что касается нас, то, к сожалению, некоторые наши баскетболисты выглядели пассажирами и, когда они выходили на площадку, игра выглядела очень некрасиво», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
В девяти матчах у «Пари Нижний Новгород» пять побед и четыре поражения. В следующем туре нижегородцы сыграют с ЦСКА, который остаётся единственной командой чемпионата, идущей без поражений.
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