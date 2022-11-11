Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич: некоторые баскетболисты «Пари НН» выглядели пассажирами

Зоран Лукич: некоторые баскетболисты «Пари НН» выглядели пассажирами
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич остался недоволен некоторыми игроками своей команды после победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Минском» (84:67).

«Хотелось бы поздравить нашего соперника — это симпатичная команда, которая играет с желанием, с энергией, понимая своё место. В их составе есть не совсем опытные игроки, но в каждом матче им удаётся поднять уровень своего баскетбола. Что касается нас, то, к сожалению, некоторые наши баскетболисты выглядели пассажирами и, когда они выходили на площадку, игра выглядела очень некрасиво», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В девяти матчах у «Пари Нижний Новгород» пять побед и четыре поражения. В следующем туре нижегородцы сыграют с ЦСКА, который остаётся единственной командой чемпионата, идущей без поражений.

Новость по теме
«Пари Нижний Новгород» обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022