«Лос-Анджелес Лейкерс» повторил худший старт в истории клуба

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел пятое поражение подряд, уступив этой ночью «Сакраменто Кингз» со счётом 114:120. Таким образом, «озёрники» повторили худший старт в истории клуба, на счету команды лишь две победы и 10 поражений.

Ранее «Лейкерс» стартовали так же плохо в сезоне-1957/1958 и 2015/2016. На данный момент калифорнийский клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции.

Стоит отметить, что игру с «Кингз» из-за травмы пропустил звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В предыдущем матче с «Лос-Анджелес Клипперс» он досрочно завершил игру. Позже стало известно, что у форварда диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра.

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