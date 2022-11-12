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Дарвин Хэм прокомментировал пятое поражение «Лейкерс» подряд

Дарвин Хэм прокомментировал пятое поражение «Лейкерс» подряд
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал пятое подряд поражение своей команды. Этой ночью «озёрники» уступили «Сакраменто Кингз» со счётом 114:120, повторив худший старт в истории клуба. На счету команды лишь две победы и 10 поражений.

«Мы как команда должны продолжать работать и находить оптимальные игровые сочетания и комбинации, чтобы добиться результата. Парни вели игру до самого конца, но допустили несколько невынужденных фолов и потерь мяча. Несмотря на это, мы должны оставаться на одной волне и продолжать борьбу», — цитирует Хэма ESPN AR.

На данный момент калифорнийский клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции.

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