Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли центровой ЦСКА Никола Милутинов, Алексей Швед (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Александр Хоменко (МБА) и Малкольм Томас («Самара»).
Дабл-дабл Милутинова (24 очка и 12 подборов) и 20 очков Шведа помогли армейцам одержать победу в матче с казанским УНИКСом (92:79). 12 очков, восемь подборов и семь результативных передач Хоменко внесли вклад в победу дебютанта лиги над «Автодором» (85:70).
Мартюк в матче краснодарского клуба с красноярским «Енисеем» (71:69) записал на свой счёт 19 очков. 14 очков и 10 подборов Томаса принесли победу «Самаре» над «Пармой-Пари» (80:63).
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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