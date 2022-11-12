Вембаньяма: вспоминаю Коби Брайанта почти каждый день после его гибели

Форвард французского АСВЕЛа Виктор Вембаньяма, которому в следующем сезоне предрекают первый номер драфта НБА, признался, что его кумиром является легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

«Я вспоминаю Коби почти каждый день после его смерти. Его гибель меня потрясла. Восхищаюсь его духом, трудовой этикой и философией игры… Стараюсь следовать его примеру каждый день, пытаюсь расширить свои границы. Когда мне становится тяжело или возникают какие-то сомнения, я сразу пытаюсь подумать, как бы в этой ситуации поступил Коби. Уверен, он мог бы сделать гораздо больше», — приводит слова Вембаньямы Lakers Daily.

Напомним, Коби Брайант трагически погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта. Ему был 41 год.

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