Звёздный теннисист Ник Кирьос назвал любимого игрока НБА

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал своего любимого игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Таковым является 24-летний лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.
«Джейсон Тейтум является моим любимым игроком. Продолжай быть самим собой и брать игру в свои руки», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
«Бостон Селтикс» в прошлом матче одержал победу над «Детройт Пистонс» (117:108). Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (43 очка и 10 подборов).
Ранее Кирьос подтвердил своё участие в новом командном турнире United Cup, который пройдёт с 29 декабря по 8 января. Сборную Австралии там также представят Алекс де Минор и Айла Томлянович.
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