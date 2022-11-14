«Примут с распростёртыми объятиями». Скаут — о команде, куда бы мог перейти Леброн
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Один из скаутов НБА высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует подумать об обмене лидеров команды – Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Как считает скаут, «Финикс Санз» сейчас с радостью подписал бы Леброна.
«Это единственное место, где его примут с распростёртыми объятиями. В «Финиксе», с Леброном, я думаю, Крис наконец-то получит свой перстень.
Лейкерс» нужно подумать о переходе Леброна и Энтони Дэвиса. Ведь у них так много проблем, которые нужно решить», – приводит слова скаута Fox Sports.
«Отметим», что «Лейкерс» не могут обменять Джеймса до окончания сезона-2022/2023 из-за двухлетнего продления, которое он подписал в августе.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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