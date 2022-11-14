Эмбиид набрал в матче с «Ютой» больше очков, чем Бен Симмонс за нынешний сезон

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал в матче с «Ютой Джаз» 59 очков, что больше, чем количество очков, заработанных его бывшим товарищем по команде, ныне действующим игроком «Бруклин Нетс», Беном Симмонсом за этот сезон.

Австралиец принял участие в 9 встречах, в которых он в сумме набрал 47 очков.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

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Бен Симмонс попал 8 трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру: