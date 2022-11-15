Хэм раскрыл слова, которые произнёс ему Дэвис один на один после поражения «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм признался, что у него состоялся важный разговор по душам с форвардом Энтони Дэвисом после последнего поражения команды в регулярном чемпионате НБА.
«Он сказал: «Я прикрою тебя, тренер». И это было очень важно для меня», — приводит слова Хэма в своих социальных сетях журналистка Рэйчел Николс.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» встречались с «Бруклин Нетс» и одержали победу со счётом 116:103. До этого калифорнийский клуб потерпел поражение во встрече с «Сакраменто Кингз» — 114:120. В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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