Обозреватель ESPN рассказала о шансах Леброна сыграть в следующем матче

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн высказалась о возможном возвращении в строй звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По информации журналистки, баскетболист с большой долей вероятности пропустит следующий матч с «Детройт Пистонс».

«У «Лейкерс» нет игр до субботы. Дарвин Хэм сказал, что они с осторожностью отнесутся к этой травме. По сути, Леброну на этой неделе дадут больше времени на отдых, чтобы он мог залечить повреждение, прежде чем начнёт постепенное восстановление. Поэтому ещё рано даже думать о том, что он выйдет на игру с «Детройтом», — приводит слова Шелберн Fadeaway World.

Напомним, Леброн не сумел доиграть матч с «Лос-Анджелес Клипперс», получив растяжение левой приводящей мышцы бедра.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: