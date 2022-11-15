Обозреватель ESPN рассказала о шансах Леброна сыграть в следующем матче

Обозреватель ESPN Рамона Шелберн высказалась о возможном возвращении в строй звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По информации журналистки, баскетболист с большой долей вероятности пропустит следующий матч с «Детройт Пистонс».
«У «Лейкерс» нет игр до субботы. Дарвин Хэм сказал, что они с осторожностью отнесутся к этой травме. По сути, Леброну на этой неделе дадут больше времени на отдых, чтобы он мог залечить повреждение, прежде чем начнёт постепенное восстановление. Поэтому ещё рано даже думать о том, что он выйдет на игру с «Детройтом», — приводит слова Шелберн Fadeaway World.
Напомним, Леброн не сумел доиграть матч с «Лос-Анджелес Клипперс», получив растяжение левой приводящей мышцы бедра.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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