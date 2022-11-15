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Шакил О’Нил сравнил Леброна с Коби Брайантом и Дуэйном Уэйдом

Шакил О’Нил сравнил Леброна с Коби Брайантом и Дуэйном Уэйдом
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Член Зала славы НБА Шакил О’Нил сравнил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарными баскетболистами Коби Брайантом и Дуэйном Уэйдом.

«Люди постоянно спрашивают меня, кому я отдаю предпочтение: Дуэйну Уэйду или Леброну Джеймсу? Это действительно сложный вопрос. Леброн лучше принимает решения, но Дуэйн чаще попадает на последних секундах. Леброн больше руководствуется возможностями. Он не побоится сделать последний бросок, но также без колебаний может отдать пас открытому Майку Миллеру.

Как этих парней сравнить с Брайантом? Коби — это учёный. Он работал и тренировался каждый день. Большинство других звёзд не такие. Леброн мог бы стать похожим на Коби, но он, как и я, испытывает некоторые сложности», — приводит слова О’Нила SLAM Online.

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