Яннис Адетокунбо: Леброн по-прежнему остаётся лицом НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо ответил на вопрос, кого он считает лицом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард особо выделил Леброна Джеймса, но также отметил и других звёзд лиги.
«Определённо я чувствую себя одним из лиц лиги. Хотя нет… Ведь Леброн всё ещё на хорошем уровне… Стеф (Карри) только что выиграл чемпионат, Кевин Дюрант стабилен в каждом матче, Эмбиид разрывает, Йокич раз за разом становится MVP, есть ещё и волшебный Лука Дончич, да и много других баскетболистов» — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.
Напомним, этой ночью «Милуоки Бакс» уступил на своей площадке «Атланте Хоукс» со счётом 106:121. Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков, восемь подборов и четыре передачи.
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