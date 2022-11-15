Джейлен Браун раскритиковал владельца «Нетс» за слова про Ирвинга

Форвард «Бостон Селтикс», а также вице-президент профсоюза НБА Джейлен Браун прокомментировал высказывание владельца «Бруклин Нетс» Джо Цая, который недавно заявил, что отстранённому Кайри Ирвингу «ещё есть над чем работать», прежде чем он сможет вернуться на паркет.

«Джо Цай не сказал, что клуб решает совместно с Ирвингом вопрос о его возвращении на паркет, но зато упомянул, что Ирвингу «ещё есть над чем работать». Нашему обществу тоже есть над чем поработать, включая самого Джо Цая. Сейчас 2022 год, и требуется всего десять минут, чтобы понять, кем являются эти владельцы компаний и корпораций, с кем они связаны и с кем ведут бизнес. Ирвинга осудил Фил Найт (основатель Nike. — Прим. «Чемпионата»), затем Джо Цай сделал заявление… Думаю, настало время для более детального разговора», — приводит слова Брауна Clutch Points.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.

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