Жак Вон: команда продолжает доверять Симмонсу

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон высказался о работе Бена Симмонса в команде.



«Команда продолжает доверять Симмонсу. Мы даём ему ту роль, которая поможет добиться общего успеха. Всё просто. К примеру, нужно продолжать работать в защите, играть с усердием. Я пообещал Симмонсу, что сделаю всё возможное, чтобы обеспечить ему комфортную позицию. Это касается как состава, так и игрового времени. Мы всё время обсуждаем, как сделать так, чтобы ему было комфортно на паркете. Это большой вызов для меня», — приводит слова Вона NY Post.

Ранее стало известно, что тренерский штаб и игроки «Бруклин Нетс» недовольны выступлениями Симмонса. Как сообщил инсайдер Шэмс Чарания, представители «Нетс» беспокоятся из-за того, что Симмонс периодически отсутствует на площадке, и в команде есть сомнения, что он действительно хочет играть в НБА.



Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».