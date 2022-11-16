Дрэймонд Грин рассказал о самой глупой трате денег, лишившей его $ 21 тыс.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин рассказал о самой глупой трате денег в жизни.

По словам спортсмена, в один из походов в ночной клуб он потратил $ 21 тыс. (около 1,27 млн рублей).

«Ночь в клубе за 21 тысячу. Это 21 тысяча долларов, которую я никогда не смогу вернуть. Люди говорят: «Это ничто для тебя». Но 20 тысяч это по-прежнему 20 тысяч. Мне всё равно, сколько у вас денег, это по-прежнему 20 тысяч долларов», – сказал баскетболист в интервью YouTube-каналу Kneading Dough.

Ранее Грин объяснил, почему противостояние между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз» не является принципиальным.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?