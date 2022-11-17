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Ламар Одом: обмен Леброна помог бы «Лейкерс», развитие клуба важнее его величия

Ламар Одом: обмен Леброна помог бы «Лейкерс», развитие клуба важнее его величия
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Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом высказался о звёздном форварде калифорнийской команды Леброне Джеймсе.

«Если «Лейкерс» устроят обмен с участием Леброна, то, вероятно, смогут бороться за титул. Взамен они могли бы получить половину команды, и у них было бы два-три игрока, которые уже выступали вместе. Мир ведь не стоит на месте, а развитие команды важнее, чем величие Леброна», — сказал Одом в разговоре с Lakers All Day Everyday.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,9 очка, совершал 8,7 подбора, а также отдавал 6,9 результативной передачи.

«Лейкерс» со старта чемпионата потерпели уже 10 поражений и одержали три победы.

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