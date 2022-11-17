Райкович поделился ожиданиями от игры с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Астана» недавно подписала двух иностранцев, так что они получат дополнительный заряд энергии, плюс их будут подталкивать болельщики. Соперники еще ни разу не играли этим составом, так что важно не допустить сюрпризов. Необходимо быть собранными, чтобы победить», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт ЦСКА.



Матч между «Астаной» и ЦСКА состоится в Казахстане 18 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск.



ЦСКА в первых десяти матчах регулярного чемпионата одержал 10 побед и лидирует в турнирной таблице. «Астана» с одной победой и семью поражениями располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

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