Дэнни Грин объяснил, почему против Дончича сложно играть в защите

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Дэнни Грин рассказал, почему звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича так сложно опекать.



«Этот парень слишком велик для небольших защитников, а для больших парней он слишком быстр. Он знает, как умело использовать своё тело, и к тому же здорово кидает трёхочковые и штрафные броски. Если играть с ним плотно, он просто использует свои габариты против тебя», — сказал Грин на канале ESPN в YouTube.



Напомним, на прошедшем чемпионате Европы в матче со сборной Франции Дончич набрал 47 очков, установив рекорд XXI века по количеству очков в одном матче турнира. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: