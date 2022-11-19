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«Бостон» установил рекорд франшизы по числу трёхочковых попаданий за одну четверть

«Бостон» установил рекорд франшизы по числу трёхочковых попаданий за одну четверть
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«Бостон Селтикс» установил клубный рекорд по количеству реализованных бросков из-за дуги в течение одной четверти, сообщает Yahoo Sports. В матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:109) «Селтикс» забросили в первые 12 минут 10 из 16 трёхочковых.

Этот показатель также стал рекордом лиги в сезоне-2022/2023. Стоит отметить, что «Пеликанс» подходили к этому матчу с лучшей защитой от бросков с дальней дистанции.

В настоящий момент «Бостон» занимает первое место по количеству очков за игру (120,4), а также лидирует по числу трёхочковых попаданий за один матч (15,9). Недавно «Селтикс» установили рекорд франшизы по количеству попаданий из-за дуги в одном матче, реализовав 27 трёхочковых.

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