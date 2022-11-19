Игрок «Локомотива-Кубань»: в Месси не верю, Франция и Бразилия — фавориты ЧМ

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. По мнению баскетболиста, больше шансов завоевать трофей у сборных Бразилии и Франции.

«Я люблю смотреть футбол. РПЛ, АПЛ, Лига чемпионов — обзоры матчей, иногда целые игры, когда есть время. Поэтому чемпионат мира мне лично очень интересен. Если говорить о персоналиях, то это Мбаппе, Неймар, интересна вся эта ситуация с Криштиану после его интервью.

На Аргентину я бы не поставил. На Францию бы поставил, но я читал, что существует проклятие, когда победители ЧМ не выходят на следующем даже из группы. Вот в это я верю (смеётся). Команд много хороших. Хотелось бы, чтобы Месси всё-таки выиграл титутл, но в него я вообще не верю. Вот в Бразилию или Францию — да», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.



Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».

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