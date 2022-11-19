Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нас поставили на место». Щербенёв — о неожиданном поражении дебютанту лиги МБА

«Нас поставили на место». Щербенёв — о неожиданном поражении дебютанту лиги МБА
Комментарии

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв объяснил причины неожиданного поражения команды на старте сезона Единой лиги ВТБ от МБА (73:86), который в этом году дебютировал в турнире.

«От МБА мы получили оплеуху. Где-то, наверное, недооценили, но соперник точно был более голоден до победы и заслужили её полностью. Это был их дебют именно как команды. Все грызли паркет, горели. А мы, может, думали, что уже звёзды.

Нас быстро поставили на место. Это было обидное поражение, которое будет преследовать нас в турнирной таблице по ходу всего сезона. В ответном матче в Москве мы будем максимально настроены», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».

Новость по теме
Защитник «Локомотива-Кубань»: мы все получали по 3 тысячи в месяц. Это было приятно

«Локомотив-Кубань» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022