«Нас поставили на место». Щербенёв — о неожиданном поражении дебютанту лиги МБА

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв объяснил причины неожиданного поражения команды на старте сезона Единой лиги ВТБ от МБА (73:86), который в этом году дебютировал в турнире.
«От МБА мы получили оплеуху. Где-то, наверное, недооценили, но соперник точно был более голоден до победы и заслужили её полностью. Это был их дебют именно как команды. Все грызли паркет, горели. А мы, может, думали, что уже звёзды.
Нас быстро поставили на место. Это было обидное поражение, которое будет преследовать нас в турнирной таблице по ходу всего сезона. В ответном матче в Москве мы будем максимально настроены», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».
«Локомотив-Кубань» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче:
- 21 ноября 2022
-
01:49
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
-
16:56
-
16:31
-
16:04
-
15:34
-
15:14
-
14:08
-
13:42
-
13:01
-
12:46
-
12:31
-
12:14
-
11:27
-
11:00
-
10:46
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:13
-
08:45
-
06:22
- 19 ноября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:04
-
21:38
-
21:04
-
20:00