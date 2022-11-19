Команды НБА не заинтересованы в обмене Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг вряд ли перейдёт в другую команду в ближайшее время, сообщает инсайдер Крис Хейнс. По информации источника, другие команды не заинтересованы в потенциальном обмене Ирвинга.



Ранее сообщалось, что Ирвинг вернётся на паркет в домашнем матче с «Мемфис Гриззлиз».



Баскетболист пропустил уже восьмую игру подряд. После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.



Источники, близкие к «Нетс» и лиге, сообщают, что обе стороны довольны вкладом Ирвинга в разрешение этой ситуации и Кайри сделал «гораздо больше, чем от него требовало руководство».