Джоэл Эмбиид эмоционально высказался о травмах в составе «Филадельфии»

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид эмоционально высказался о большом количестве травмированных игроков, которые не смогли принять участие в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

Перед игрой стало известно, что Тайриз Макси пропустит три-четыре недели из-за перелома стопы. Также в лазарете команды находятся Джеймс Харден, Тобиас Харрис и Фуркан Коркмаз.

«Я очень расстроился, когда услышал новость о том, что Тайриз выбыл на какое-то время из строя. Жаль, что три наших лучших игрока и Тайриз, который усердно работает каждый день, не могут нам помочь из-за травм, но мы не можем как-то предугадать этот момент. Травмы всегда приходят неожиданно, это просто несчастный случай. Я неоднократно сталкивался с подобными проблемами», — приводит слова Эмбиида Yahoo Sports.

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