Гомельский объяснил неудачный старт «Енисея» в Единой лиге ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему «Енисей» неудачно начал новый сезон Единой лиги ВТБ и не может прервать серию поражений, которая на данный момент насчитывает три матча.
«У Енисея очень неглубокая ротация. Игроки, выходящие на замену, сильно уступают стартёрам, а те, в свою очередь, не могут играть по 30–32 минуты за матч. Необходимо подтягивать уровень игроков второй пятёрки, но на это в сезоне почти нет времени», — написал Гомельский на своём сайте.
На данный момент красноярский клуб располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. Ниже находятся только «Астана» и «Минск». На счету «Енисея» лишь две победы и девять поражений.
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«Енисей» на последних секундах уступил «Црвене Звезде».
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