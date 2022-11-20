«Наверное, будет мандраж». Сергей Карасёв — о матче «Зенита» с МБА

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА.

«МБА выглядят очень неплохо. Команда идёт на четвёртом месте, наверное, перед началом сезона очень немногие могли предположить, что они будут показывать хороший баскетбол и занимать такое место. Игра против отца? Не знаю, наверное, будет какой-то мандраж, но, с другой стороны, надо настраиваться как на обычную игру и на обычную команду Единой лиги. Просто нужно выйти и выложиться в каждом моменте на 100%» — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — МБА состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск.

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