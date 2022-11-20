В «Минске» отреагировали на 10-е поражение подряд на старте чемпионата

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:92).

«К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырёх. Соперник материализовал своё преимущество в антропометрии и мастерстве, уверенно доведя игру до победы», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Для «Минска» это уже 10-е поражение на старте чемпионата.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Минск» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится 24 ноября.

Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Минском» (92:70).