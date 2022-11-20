В «Минске» отреагировали на 10-е поражение подряд на старте чемпионата

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (70:92).
«К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырёх. Соперник материализовал своё преимущество в антропометрии и мастерстве, уверенно доведя игру до победы», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Для «Минска» это уже 10-е поражение на старте чемпионата.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Минск» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится 24 ноября.
Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче с «Минском» (92:70).
- 21 ноября 2022
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:34
-
22:40
-
21:37
-
20:46
-
19:44
-
18:12
-
16:56
-
16:31
-
16:04
-
15:34
-
15:14
-
14:08
-
13:42
-
13:01
-
12:46
-
12:31
-
12:14
-
11:27
-
11:00
-
10:46
-
10:13
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:13
-
08:45
-
06:22
- 19 ноября 2022
-
23:59
-
23:31
-
23:04
-
21:38
-
21:04
-
20:00
-
19:51