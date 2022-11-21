Расселл Уэстбрук повторил историческое достижение в НБА

34-летний разыгрывающий клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал первым игроком в НБА со времён Маггси Богза (1990), который отдал более 10 результативных передач в четырёх или более матчах подряд, выходя на площадку со скамейки запасных. Об этом информирует Stathead.
В матче с «Сакраменто Кингз» Расселл отдал 11 результативных передач, во встрече с «Бруклин Нетс» их на счету Уэстбрука было 12, а в матчах с «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс» – 12 и 10 соответственно.
В минувшем сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне. Не избежал Расселл критики и в нынешнем сезоне.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
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