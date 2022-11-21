Лидер «Портленда» Дэмьен Лиллард получил травму

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард получил растяжение камбаловидной мышцы правой голени первой степени, из-за чего будет вынужден пропустить некоторое время. Об этом у себя в соцсетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.
Сообщается, что через одну или две недели Лиллард пройдёт повторное обследование. Травму Дэмьен получил во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Юта Джаз» (113:118). В этом матче Лиллард набрал 13 очков, а также совершил два подбора и отдал семь результативных передач.
Ранее известный обозреватель НБА Крис Бруссард высказал мнение, что потенциальный обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портлендом» с участием Энтони Дэвиса («Лейкерс») и Лилларда был бы выгоден обеим командам.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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