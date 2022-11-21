Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис отреагировал на третью подряд победу «Лейкерс»

Энтони Дэвис отреагировал на третью подряд победу «Лейкерс»
Комментарии

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась со счётом 123:92 в пользу «озёрников». Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд.

«Уверенность каждого очень высока, но она не переходит в самоуверенность. Здорово побеждать в трёх матчах подряд. Теперь нужно продолжать победную серию», — приводит слова Дэвиса ESPN US.

В матче с «Сан-Антонио» Энтони набрал 30 очков, а также совершил 18 подборов, две передачи и три перехвата. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд.

Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?

Новость по теме
Энтони Дэвис повторил достижение двух легенд «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022