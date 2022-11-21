Энтони Дэвис отреагировал на третью подряд победу «Лейкерс»
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась со счётом 123:92 в пользу «озёрников». Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд.
«Уверенность каждого очень высока, но она не переходит в самоуверенность. Здорово побеждать в трёх матчах подряд. Теперь нужно продолжать победную серию», — приводит слова Дэвиса ESPN US.
В матче с «Сан-Антонио» Энтони набрал 30 очков, а также совершил 18 подборов, две передачи и три перехвата. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд.
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