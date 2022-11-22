Шакил О’Нил: я чуть не убил одного паренька

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил рассказал, как во время школьной драки сильно побил соперника.
«Каждый раз, когда я отправлялся в какое-нибудь место, то быстро делал себе имя. Старался выяснить, кто такой тот или иной парень, изучить его. Мог и избить, чтобы занять его место [в иерархии]. Все знали, кто я такой.
Однажды я чуть не убил одного паренька. Тогда мне показали тюрьму. Я вложил все силы, чтобы стать классным, можно сказать, клоуном — просто чтобы нравиться людям. Это был механизм для борьбы с неуверенностью. Тогда ещё не был лидером», — приводит слова О’Нила издание People.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
Ранее режиссёр Роберт Александер, работавший над документальным фильмом об О’Ниле, высказался о нём.
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