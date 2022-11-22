О’Нил: я никогда больше не увижу Коби Брайанта, никогда. Мне просто нужно было позвонить

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил вспомнил о конфликте с Коби Брайантом, признавшись, что сожалеет о том, что перед его смертью не позвонил ему.

«Я никогда больше не увижу Коби, никогда. Мне просто нужно было позвонить. Он должен был позвонить. Мы оба должны были позвонить. Но он работает, я работаю, так что всё сводится следующему: «Я увижу тебя, когда увижу тебя», — приводит слова Шакила People.



Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также ушли из жизни пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: