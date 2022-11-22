«Мог сойти с ума, разнести дом в щепки». Шакил О’Нил — о гневе после неудачных матчей

Легендарный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт Шакил О’Нил признался, что ему было сложно справляться с эмоциями после неудачных матчей, особенно если он сам действовал в них не лучшим образом.



«После неудачного матча, особенно если по своей вине я смазывал штрафные броски, мог сойти с ума, разнести дом в щепки. Я был Халком», — приводит слова Шакила People.



По словам О’Нила, всё изменилось, когда он стал отцом.



«Как только я увидел лица своих детей, я смог преобразиться. Ты приходишь домой, и их больше ничего не волнует: «Сорок очков? Привет, папочка! Два очка? Привет, папочка!» — сказал О’Нил.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

Ранее О’Нил вспомнил о конфликте с Коби Брайантом, признавшись, что сожалеет о том, что перед его смертью не позвонил ему.