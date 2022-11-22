Айзея Томас обратился к чемпиону НБА Ховарду после его перехода в чемпионат Тайваня
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Экс-игрок НБА, легендарный защитник «Детройт Пистонс» Айзея Томас высказался о переходе бывшего центрового «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года Дуайта Ховарда в команду «Таоюань Леопардс», выступающую в чемпионате Тайваня.
«Так рад за тебя, брат, продолжай улыбаться и любить жизнь, наслаждайся этим новым путешествием!» — написал Томас в комментариях к одному из сообщений Ховарда в соцсетях.
Напомним, не так давно стало известно, что 36-летний Ховард заработает более $ 1 млн в новом клубе. При этом местная лига сделала исключение для Дуайта — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.
Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье:
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