Дуайт Ховард — о дебюте в тайваньской лиге: люблю эту игру и люблю эту лигу!

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, высказался по поводу своего дебюта за «Таоюань Леопардс».

«Я люблю моих новых тиммейтов! Я люблю фанатов! Я люблю эту игру и люблю эту лигу», — написал Ховард в социальных сетях.

Ховард в матче с «СТБС ДЭА» набрал 38 очков, совершил 25 подборов, отдал девять результативных передач и сделал четыре блок-шота.



Встреча между «Таоюань Леопардс» и «СТБС ДЭА» завершилась победой команды Дуайта Ховарда со счётом 120:115 в овертайме.



Ранее сообщалось, что 36-летний баскетболист заработает более $ 1 млн. При этом местная лига сделала исключение для Ховарда — по правилам, зарплата иностранцев не может превышать $ 20 тыс.

Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье: