Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку очередного тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк, Райан Боутрайт («Автодор»), Брайон Аллен («Парма-Пари»), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Дмитрий Кулагин («Зенит»).



22 очка и шесть подборов Мартюка помогли краснодарскому клубу одержать победу в матче с «Минском» (92:70). 22 очка и восемь результативных передач Боутрайта внесли вклад в победу «Автодора» над «Енисеем» (86:81).



Аллен в матче пермского клуба с «Пари Нижний Новгород» (85:83) записал на свой счёт 24 очка, семь подборов и столько же ассистов. Дабл-дабл Рейнольдса (17 очков и 10 подборов) принёс победу УНИКСу над «Самарой» (94:86). Кулагин набрал 22 очка и помог «Зениту» обыграть дебютанта лиги — московский клуб МБА (87:62).

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