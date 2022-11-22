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Вячеслав Зайцев рассказал, за счёт чего УНИКС обыграл «Самару»

Вячеслав Зайцев рассказал, за счёт чего УНИКС обыграл «Самару»
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Защитник казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал победу своей команды в матче с «Самарой» (94:86) в рамках очередного тура Единой лиги ВТБ.

«Знали, что нам противостоит очень хорошая команда. В «Самаре» собраны отличные иностранные баскетболисты и талантливые российские ребята, которые хотят зарекомендовать себя в Единой лиге ВТБ. Мы усердно готовились и серьёзно настраивались на матч.

Начали неуверенно, много пропустив в первой половине. Однако в заключительной четверти включили агрессивную защиту, стали лучше двигать мяч в нападении, забивать открытые броски и добились победы благодаря слаженным командным действиям», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

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