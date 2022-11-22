Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун высказался о возвращении Кайри Ирвинга на паркет

Джейлен Браун высказался о возвращении Кайри Ирвинга на паркет
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс», а также вице-президент профсоюза НБА Джейлен Браун высказался о возвращении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга на паркет после восьмиматчевой дисквалификации.

Напомним, после того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока от матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.

«Кайри внёс огромный вклад в баскетбол, поэтому его возвращение и выход на паркет прошлой ночью, я думаю, стоит отпраздновать», — приводит слова Брауна Clutch Points.

Кайри Ирвинг выполнил все критерии, поставленные руководством, и был возвращён в состав. В первом матче после дисквалификации с «Мемфис Гриззлиз» разыгрывающий набрал 14 очков и пять подборов.

Новость по теме
Ирвинг – об отстранении за антисемитизм: хочу быть там, где на меня не вешают ярлыки

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022