Джейлен Браун высказался о возвращении Кайри Ирвинга на паркет

Форвард «Бостон Селтикс», а также вице-президент профсоюза НБА Джейлен Браун высказался о возвращении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга на паркет после восьмиматчевой дисквалификации.
Напомним, после того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока от матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.
«Кайри внёс огромный вклад в баскетбол, поэтому его возвращение и выход на паркет прошлой ночью, я думаю, стоит отпраздновать», — приводит слова Брауна Clutch Points.
Кайри Ирвинг выполнил все критерии, поставленные руководством, и был возвращён в состав. В первом матче после дисквалификации с «Мемфис Гриззлиз» разыгрывающий набрал 14 очков и пять подборов.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 22 ноября 2022
-
20:55
-
20:29
-
20:07
-
19:38
-
19:19
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
18:02
-
17:50
-
17:26
-
17:10
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
14:45
-
13:37
-
13:17
-
12:46
-
12:06
-
11:10
-
11:03
-
10:01
-
09:36
-
09:00
-
06:59
-
06:40
- 21 ноября 2022
-
23:48
-
23:03
-
22:53
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
19:51
-
18:55