Джейлен Браун высказался о возвращении Кайри Ирвинга на паркет

Форвард «Бостон Селтикс», а также вице-президент профсоюза НБА Джейлен Браун высказался о возвращении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга на паркет после восьмиматчевой дисквалификации.

Напомним, после того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока от матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.

«Кайри внёс огромный вклад в баскетбол, поэтому его возвращение и выход на паркет прошлой ночью, я думаю, стоит отпраздновать», — приводит слова Брауна Clutch Points.

Кайри Ирвинг выполнил все критерии, поставленные руководством, и был возвращён в состав. В первом матче после дисквалификации с «Мемфис Гриззлиз» разыгрывающий набрал 14 очков и пять подборов.

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