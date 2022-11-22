Клэй Томпсон: я действительно позволил троллям добраться до себя

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон ответил людям, которые в последнее время критично высказываются о его игре.
По мнению многих, игрок не слишком успешно начал сезон — в первых 12 матчах он набирал в среднем по 15,1 очка, реализуя 35,1% бросков с игры, 33% — из-за дуги. Однако в последних матчах Томпсон заметно повысил свою результативность.
«Меня уже не беспокоит критика. Я действительно позволил троллям добраться до себя. А что я сделал? Ни для кого не открою секрет, если скажу, что нужно быть собой, и тогда всё наладится», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.
На данный момент «Уорриорз» располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе восемь побед при 10 поражениях.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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