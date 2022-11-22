Дарко Руссо: ЦСКА — одна из лучших европейских команд в истории

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от гостевого матча с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Мы встречаемся с одной из лучших европейских команд в истории. Я буду удовлетворён, если мы сделаем на площадке всё возможное. На этой неделе у нас было много проблем с травмами, поэтому я не знаю, в каком составе мы сыграем против ЦСКА.
Несмотря на это, каждый, кто выйдет на паркет, должен постараться и выложиться изо всех сил. Тогда я буду доволен. Не могу предсказать результат и то, как мы проведём этот матч – это зависит от нашего окончательного состава», — цитирует Руссо пресс-служба «Автодора».
Матч ЦСКА — «Автодор» состоится завтра, 23 ноября. Начало противостояния — в 20:00 мск. Армейцы единолично возглавляют турнирную таблицу, одержав 11 побед подряд со старта сезона. Саратовский клуб располагается на девятой строчке.
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